Πρώτο 500άρι για τον Σερούντολο

O Φραν Σερούντολο νίκησε στα τρία σετ τον Τόμι Πολ και κατέκτησε στο Queen's (ATP 500) τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του!

Μετά από μια σπουδαία αναμέτρηση διάρκειας τριών ωρών, ο 27χρονος Αργεντινός (Νο.27) λύγισε τον 29χρονο Αμερικανό (Νο.28) με 6-7(4), 6-4, 6-3 και σήκωσε το πέμπτο του τρόπαιο.

Είναι ο δεύτερος τίτλος του στο γρασίδι, αφού είχε φύγει νικητής και από το Ίστμπορν το 2023, νικώντας πάλι στον τελικό τον Πολ!

Το ματς ήταν συναρπαστικό και κρίθηκε με το μπρέικ που σημείωσε ο Σερούντολο στο έκτο γκέιμ του τρίτου σετ (4-2). Ο Αμερικανός πίεσε στη συνέχεια και είχε δύο ευκαιρίες να απαντήσει, όμως ο Αργεντινός κράτησε για το 5-2 και προσπάθησε να κλείσει τον αγώνα στο σερβίς του αντιπάλου του.

Έχασε, όμως, τρία ματς πόιντ και αναγκαστικά πήρε τις μπάλες στα χέρια του να σερβίρει για το «βαρύ» τρόπαιο. Αν και ο Πολ προηγήθηκε με 15-30 και ανησύχησε τον Σερούντολο, ο τενίστας από το Μπουένος Άιρες εκμεταλλεύτηκε το πέμπτο συνολικά ματς πόιντ του και έφτασε στη μεγάλη νίκη. Είναι, μάλιστα, ο πρώτος Αργεντινός που φεύγει με τον τίτλο από το Queen's Club.

Αυτή είναι και η πρώτη του επιτυχία με τον Νικολάς Μασού, o oποίος ξεκίνησε να δουλεύει μαζί του στις αρχές του μήνα!

Ο Πολ, από την πλευρά του, είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Queen's το 2024 και μετά την περσινή του απόσυρση από τη διοργάνωση, είχε φτάσει τις εννέα διαδοχικές νίκες στο Λονδίνο.