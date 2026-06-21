The king is back: Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του βασιλιά Ζέλικο!

Η αναμονή έλαβε τέλος: Ο κορυφαίος όλων των εποχών επέστρεψε στο σπίτι του όπως ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος!

Με τρόπο συμβολικό, αγκαλιά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως ο πατέρας του, με στυλ οικογενειακό, όπως ακριβώς αρμόζει στην περίσταση: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχθηκε με κάθε επισημότητα τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς γράφοντας μόλις τρεις λέξεις που τα λένε όλα.

«Η ιστορία συνεχίζεται».

Και έτσι ακριβώς θα γίνει. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν, έδωσαν τα χέρια και οι υπογραφές στα συμβόλαια γίνονται πια μια τυπική διαδικασία.

Για τα επόμενα (τουλάχιστον) τρία χρόνια ο κορυφαίος όλων των εποχών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα είναι στον Παναθηναϊκό.

Το T-Center θα σείεται ξανά σε κάθε εμφάνιση του.

Ο Παναθηναϊκός ξαναβρίσκει όλα όσα του έλειψαν. Οργάνωση. Εκτόπισμα. Προπονητική κατεύθυνση. Και έπειτα έρχονται τα αποτελέσματα.

Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, αυτός που αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος προπονητής ή παίκτης στην ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι ξανά στο σπίτι του.

Η φωτογραφία από το Σούνιο μιλάει από μόνη της.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τα πάντα και έπειτα… όλα τελείωσαν. Σκορπώντας με μια εικόνα την απόλυτη ευτυχία στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Η συμφωνία είναι για τρία χρόνια.

Λίγο αργότερα ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση του τριφυλλιού.

Κι έπειτα η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Εκεί όπου θα τρίξουν τα θεμέλια του T-Center.

The king is back.