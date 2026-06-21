Ο Ραφίνια κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ

Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε «εντατική θεραπεία» μετά από μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό μηρό, όπως ανακοινώθηκε από την βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική ομοσπονδία (CBF).

Ο Βραζιλιάνος άσος, πιθανότατα θα χάσει τον αγώνα της Τετάρτης εναντίον της Σκωτίας και είναι επίσης αμφίβολος για το υπόλοιπο του τουρνουά, αν και θα παραμείνει στην αποστολή της «σελεσάο».

Την επόμενη ημέρα της νίκης με 3-0 εναντίον της Αϊτής, ο 29χρονος επιθετικός υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις το Σάββατο, που επιβεβαίωσαν την φύση του τραυματισμού και συγκεκριμένα, μυϊκή ρήξη στον δεξιό μηρό.

«Ο παίκτης θα ακολουθήσει ένα πρωτόκολλο εντατικής θεραπείας, υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, με στόχο την ανάρρωση και την επιστροφή στη δράση το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Την Παρασκευή, ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το γήπεδο στο Lincoln Financial Field στη Φιλαδέλφεια στο 40ό λεπτό. Αυτή η μυϊκή θλάση έχει αναζωπυρώσει ανησυχίες για τον προπονητή, Κάρλο Αντσελότι, σχετικά με τον Ραφίνια, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τακτικά από τραυματισμούς στον μηρό τους τελευταίους μήνες.

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