«Θέλουν να κρατήσουν τον Νούρκιτς οι Τζαζ»

Οι Γιούτα Τζαζ θα ήθελαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Γιουσούφ Νούρκιτς.

Οι ομάδες του ΝΒΑ συνεχίζουν να διαμορφώνουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν και οι Γιούτα Τζαζ φαίνεται πως δεν θέλουν να χάσουν ένα από τα βασικά τους κομμάτια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μάικλ Σκότο του «HoopsHype» αναφέρει πως ο οργανισμός θέλει να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Νούρκιτς. Ο 31χρονος γίνεται free agent το καλοκαίρι και έτσι μπορεί να διαλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Με την ομάδα της Γιούτα φέτος σε 41 ματς στην regular season μέτρησε 10,9 πόντους, 10,4 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 0,5 μπλοκ σε 26,4 λεπτά στο παρκέ.