Γκριν: «Για αυτό δεν ήθελα οι Θάντερ να κάνουν το back-to-back»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν σε δηλώσεις του έκανε γνωστό γιατί δεν ήθελε να δει τους Θάντερ να πανηγυρίζουν δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους, καθώς ηττήθηκαν στον τελικό της Δύσης από τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μίλησε στο podcast του για τους «Κεραυνούς» και ανέφερε τον λόγο που δεν ήθελε να τους δει να πανηγυρίζουν δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

«Θα υποκριθείς, θα πεις, ξέρεις, δεν με νοιάζει πραγματικά αν οι Θάντερ κερδίσουν ξανά ή όχι. Βαθιά μέσα σου, δεν θέλεις να δεις άλλη ομάδα να κατακτά δύο τίτλους στη σειρά. Εμείς το κάναμε αυτό. Ήμασταν η τελευταία ομάδα που το κατάφερε, σωστά; Είναι σαν να θέλεις να το κρατήσεις αυτό» είπε.