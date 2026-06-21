Καλάβρυτα: Άγρια συμπλοκή ανήλικων σε δομή φιλοξενίας

Άγρια συμπλοκή σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (21.06.2026) στα Καλάβρυτα, με αποτέλεσμα οι αρχές να συλλάβουν 3 ανήλικους.

Η συμπλοκή έγινε σε δομή φιλοξενίας του Ερυθρού Σταυρού στα Καλάβρυτα, όταν 5 ανήλικοι ξεκίνησαν να λογομαχούν έντονα. Πληροφορίες του kalavrytanews.com αναφέρουν πως 3 Αιγύπτιοι επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές σε 2 ανήλικους με καταγωγή από το Κονγκό και και από την Υεμένη.

Στο σημείο έσπευσε εργαζόμενος της δομής που προσπάθησε να χωρίσει τους ανήλικους. Ως αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί και ο ίδιος.

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στη δομή συλλαμβάνοντας τους 3 ανήλικους που ξεκίνησαν τη συμπλοκή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για άσκηση βίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, ενώ εξετάζεται και η φερόμενη κατοχή μαχαιριού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, με τους κατηγορουμένους να παίρνουν προθεσμία έως την Τρίτη για να απολογηθούν. Μέχρι τότε θα παραμένουν κρατούμενοι.

Πηγή: newsit.gr