Πράσινο Ακρωτήριο-Μπρίτο: «Θα παίξουμε χωρίς φόβο με την Ουρουγουάη»

Το Πράσινο Ακρωτήριο θα συνεχίσει να παίζει «χωρίς φόβο» και θα κάνει τα πάντα για να προκριθεί στους «32», όπως δήλωσε ο προπονητής Πέδρο Λεϊτάρ Μπρίτο, την παραμονή του αγώνα με την Ουρουγουάη.

«Στόχος μας είναι να παίζουμε κάθε αγώνα με θάρρος, με οργανωμένο τρόπο, αλλά και χωρίς φόβο», δήλωσε ο Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο, με το προσωνύμιο «Μπουμπίστα», σε συνέντευξη Τύπου στο Μαϊάμι και πρόσθεσε:

«Δεν ήλθαμε απλώς για να συμμετάσχουμε. Θέλουμε να παίξουμε αγώνες, να μπορέσουμε να δείξουμε ότι βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο και να αντιμετωπίσουμε τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο».

Την περασμένη Δευτέρα στην Ατλάντα, οι παίκτες του κατάφεραν να αποκρούσουν όλες τις επιθέσεις της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας, ενός από τα φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο, δημιουργώντας την -μέχρι στιγμής- μεγαλύτερη έκπληξη στην κορυτφαία διοργάνωση.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.