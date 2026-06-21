Ο Μπιέλσα διαφωνεί με τα διαλείμματα ενυδάτωσης στο Μουντιάλ

Ο προπονητής της εθνικής Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, επέκρινε τα υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δηλώνοντας ότι «δεν προσθέτουν τίποτα και αφαιρούν πολλά από το ποδόσφαιρο».

«Το να παίζεις τέσσερις περιόδους αντί για δύο, αλλάζει την ίδια την έννοια του ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Αργεντινός προπονητής σχετικά με αυτόν τον νέο κανονισμό, που επέβαλε η FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει την έντονη ζέστη που επηρεάζει τους παίκτες, προσφέροντας τους, μια περίοδο τριών λεπτών ανάρρωσης και ενυδάτωσης.

«Δεν σκέφτηκαν τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτό στο παιχνίδι», πρόσθεσε ο Μπιέλσα, αναφερόμενος, χωρίς να τα κατονομάσει, στα τεράστια κέρδη που προκύπτουν από την τηλεοπτική διαφήμιση κατά την διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων.

Σε τέτοιο βαθμό που μερικές φορές διαρκούν περισσότερο από το προγραμματισμένο και καθυστερούν την επανέναρξη του αγώνα. «Πριν ληφθεί αυτή η απόφαση, το ποδόσφαιρο είχε ένα χαρακτηριστικό, τώρα έχει ένα άλλο», πρόσθεσε, συγκρίνοντας αυτό το νέο χαρακτηριστικό με το VAR, που σύμφωνα με τον ίδιο, έχει βελτιώσει το παιχνίδι.

«Τα συμπεράσματα που παρουσιάζω δεν είναι δικά μου. είναι αυτά που ακούω συνεχώς και συμφωνώ», διευκρίνισε ο Μπιέλσα, ο οποίος, ωστόσο, δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στον αγώνα της Κυριακής εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου, που εξέπληξε τον κόσμο του ποδοσφαίρου με την ισοπαλία 0-0 εναντίον της Ισπανίας στην πρώτη αγωνιστική.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.