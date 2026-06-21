Παναθηναϊκός: Προφορική συμφωνία με Λεβαδειακό για την απόκτηση του Τσάπρα! (vid)

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Λεβαδειακό για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, με τους Βοιωτούς να αποχαιρετούν τον Έλληνα μπακ.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, με τους «πράσινους» να φτάνουν σε προφορική συμφωνία με τον Λεβαδειακό και για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

Ο Έλληνας δεξιός μπακ αποτελούσε από την πρώτη στιγμή βασικό στόχο της ομάδας και παρά τον εγχώριο (και όχι μόνο) ανταγωνισμό το «Τριφύλλι» κατάφερε να τα βρει σε όλα με τους Βοιωτούς, αλλά και με τον ποδοσφαιριστή.

Οι υπογραφές δεν έχουν ακόμα «πέσει», αλλά το «deal» θεωρείται δεδομένο και ουσιαστικά απομένει το καθαρά διαδικαστικό και τυπικό κομμάτι, ώστε ο Τσάπρας να θεωρείται και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, η ομάδα του Λεβαδειακού τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media.

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