Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ομπράντοβιτς με… 11 λέξεις! (vid)

Λιτά και περιεκτικά. Τι σχόλια άλλωστε να γίνουν όταν μιλάς για το deal μιας ολόκληρης ιστορίας; Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός το έδωσε και επίσημα…

Μόλις 11 λέξεις ήταν αρκετές για τον Παναθηναϊκό ώστε να ανακοινώσει την τεράστια επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «σπίτι» του!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία είναι αγκαλιά με τον «Ζοτς», κάνοντας έτσι επίσημη την έναρξη της συνεργασίας του «τριφυλλιού» με τον θρυλικό προπονητή.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ χρειάστηκε μόλις 11 λέξεις: «Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια» ανέφερε η ανακοίνωση και «η ιστορία συνεχίζεται», όπως έγραψε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.