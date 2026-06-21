Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ομπράντοβιτς με… 11 λέξεις! (vid)

Μόλις 11 λέξεις ήταν αρκετές για τον Παναθηναϊκό ώστε να ανακοινώσει την τεράστια επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «σπίτι» του!
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία είναι αγκαλιά με τον «Ζοτς», κάνοντας έτσι επίσημη την έναρξη της συνεργασίας του «τριφυλλιού» με τον θρυλικό προπονητή.
Από την πλευρά της, η ΚΑΕ χρειάστηκε μόλις 11 λέξεις: «Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια» ανέφερε η ανακοίνωση και «η ιστορία συνεχίζεται», όπως έγραψε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026
Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.
Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT