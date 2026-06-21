Οι Σέρβοι για Ομπράντοβιτς: «Μαζί του Μπατίστ, Διαμαντίδης»

Σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα, οι Μάικ Μπατίστ και Δημήτρης Διαμαντίδης θα επιστρέψουν στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ… κινείται γύρω από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται σε επαφές μαζί του, με στόχο την επιστροφή του μετά από 14 χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «SportKlub», ο «Ζοτς» θα επιστρέψει στο «τριφύλλι», αλλά όχι μόνος του. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να έρθουν μαζί του και δύο «πράσινοι» θρύλοι.

Ο Μάικ Μπατίστ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του, ενώ στην ομάδα θα επιστρέψει και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Βέβαια, ο «3D» δεν θα βρίσκεται στο προπονητικό επιτελείο, αλλά θα έχει πιο δευρυμένο ρόλο μέσα στον σύλλογο.

Τέλος, γίνεται αναφορά και στον Βασίλη Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι πιθανό να βρίσκεται στο σταφ του Ομπράντοβιτς.