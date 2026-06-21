Μητσοτάκης: Μόνιμη η πλατφόρμα PosoKanei

Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, του στεγαστικού προβλήματος και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νέα πλατφόρμα PosoKanei και στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα ως ένα εργαλείο διαφάνειας που θα βοηθήσει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους, υπογραμμίζοντας ότι «ήρθε για να μείνει». Όπως σημείωσε, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά και απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας», η οποία στοχεύει στην αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών ή παλαιών ακινήτων. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστους των εργασιών για νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, μέσω της δράσης μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη διαδικασία είχε συμβάλει στον εντοπισμό προβλημάτων και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων, όπως εκείνων στις πολεοδομίες.

Στα εργασιακά, αναφέρθηκε στην υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης για τους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων, επισημαίνοντας ότι η ελληνική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων προσελκύει πλέον το ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στην ανάγκη πρόληψης των πυρκαγιών, καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων για τη διάσωση και περίθαλψη ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Σε διεθνές επίπεδο, χαιρέτισε τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μπορεί να συμβάλει στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στη μείωση των ενεργειακών πιέσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε την αναβάθμιση του ενεργειακού ρόλου της Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφέρθηκε στην ένταξη της χώρας στο ευρωπαϊκό αμυντικό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, το οποίο εξασφαλίζει χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. ευρώ για κρίσιμες αμυντικές επενδύσεις.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα, χαρακτηρίζοντας την ιδιότητα του πατέρα ως μία από τις σημαντικότερες στη ζωή του και απευθύνοντας ευχές σε όλους τους πατέρες.

Πηγή: thepressproject.gr