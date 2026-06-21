Στην Πάτρα σήμερα το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ - Παρών ο Μάριος Ηλιόπουλος (pic)

Το Τρόπαιο της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ συνεχίζει το ταξίδι του και σήμερα πάει Πάτρα εκεί όπου αναμένεται να στηθεί ένα μεγάλο κιτρινόμαυρο party.

Παρών στην αποψινή εκδήλωση θα είναι και ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας Μάριος Ηλιόπουλος.

Από τις 20.00 οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να δουν το Τρόπαιο και να φωτογραφηθούν μαζί του στην Πλατεία Τριών Συμμάχων, ενώ μια ώρα αργότερα θα μιλήσει ο ισχυρός άνδρας της ομάδας.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

Από τις 20.00 οι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να δουν το Τρόπααιο και να φωτογραφηθούν μαζί του στην Πλατεία Τριών Συμμάχων - Μια ώρα αργότερ θα μιλήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Θυμίζουμε πως το Τρόπαιο θα ταξιδέψει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, θα πάει επίσης στην Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο αλλά και στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/6

ΠΑΤΡΑ: 19.00 στην Πλατεία Τριών Συμμάχων

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6

ΑΙΓΙΟ: 19.00 στην Πλατεία Αγίας Λαύρας