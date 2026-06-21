Στην λίστα του Άρη Betsson και ο Σιλντς

Ο Άρης Betsson θέλει να προχωρήσει σε μεγάλες κινήσεις και μετά τον Ματ Μόργκαν, έχει «κυκλώσει» και το όνομα του Σέιβον Σιλντς.

Ο Άρης Betsson έχει μπει σε μία νέα εποχή με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη και έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει το ρόστερ του για τη νέα σεζόν.

Οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τανούλη και βρίσκονται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν την συμφωνία με τον Ματ Μόργκαν. Ωστόσο, δεν σταματάνε εκεί.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι, ο Άρης Betsson έχει «κυκλώσει» και τον Σέιβον Σιλντς. Σύμφωνα με το «Repubblica», μάλιστα, του έχει προσφέρει και περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 32χρονος αγωνίστηκε φέτος με την Αρμάνι Μιλάνο και σε 35 ματς στην Euroleague είχε κατά μέσο όρο 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 12,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 26:53 στο παρκέ.