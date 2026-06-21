Ανακοίνωσε τον Τανούλη ο Άρης Betsson (pic)

Ο Άρης Betsson επισημοποίησε την συμφωνία του με τον Γιώργο Τανούλη για τη σεζόν 2026-27.

Ο Ολυμπιακός πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Γιώργο Τανούλη και σήμερα (21/6) ο Άρης Betsson επισημοποίησε την συμφωνία του με τον Έλληνα ψηλό για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Γιώργο Τανούλη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Γιώργος Τανούλης είναι γεννηθείς στις 27 Ιουλίου του 2002 και με ύψος 2.10μ. αγωνίζεται στη θέση του σέντερ.

Ο διεθνής άσος ήρθε πέρυσι στον ΑΡΗ Betsson με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, όμως στάθηκε άτυχος, αφού στον δεύτερο φιλικό αγώνα της ομάδας, με αντίπαλο την TFT Skopje, υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.

Ο Γιώργος Τανούλης υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΑΡΗ Betsson ως «ελεύθερος» και πλέον βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποθεραπείας του.

Ο 24χρονος σέντερ ξεκίνησε την μπασκετική σταδιοδρομία του από τα τμήματα υποδομής του ΑΡΗ Betsson. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, τον Προμηθέα Πάτρας, τον Ολυμπιακό και το Μαρούσι, πριν ξαναγίνει κάτοικος "Nick Galis Hall".».