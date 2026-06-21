Προχωρημένο του Ματ Μόργκαν, ολοκληρώνει το deal ο Άρης Betsson (vid)

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Άρη Betsson με τον Ματ Μόργκαν, ο οποίος αποτελεί τον βασικό στόχο για τη θέση του κόμπο γκαρντ.

Ο 29χρονος Αμερικανός είναι το νούμερο 1 στη λίστα του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση στο «1» και «2», για να συμπληρώσει τους Ντιμιτρίεβιτς, Μοκόκα, Μήτρου-Λονγκ και Πουλιανίτη. Οι επαφές με τον εκπρόσωπο του Μόργκαν έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο, που απομένει μόνο το τελικό «ΟΚ» για να κλείσει η συμφωνία.

Ο Άρης έχει προτείνει, όπως και στους περισσότερους παίκτες, διετές συμβόλαιο, με πληροφορίες από την Ιταλία να αναφέρουν για συνολικό ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για έναν παίκτη που παίζει και στις δύο θέσεις των γκαρντ (1.93μ.), με ηγετικά χαρακτηριστικά και ευχέρεια στο σκοράρισμα είτε με από απόσταση και με σουτ, είτε στο 1 Vs 1 και ταιριάζει με τα στοιχεία που αναζητάει ο Βασίλης Σπανούλης.

Μέσα στην εβδομάδα το θέμα αναμένεται να τελειώσει για τον Άρη και ο Μόργκαν να προσθέσει ποιότητα στο ρόστερ που χτίζει ο Βασίλης Σπανούλης. Την τελευταία διετία έπαιξε στην Βίρτους και φέτος είχε μια εξαιρετική σεζόν. Στη Euroleague είχε 13.5 πόντους ανά αγώνα και 2.2 ασίστ σε 20 λεπτά κατά μέσο όρο σε σύνολο 34 αγώνων, σουτάροντας με 36,7% από το τρίποντο (62/129). Αντίστοιχα στο ιταλικό πρωτάθλημα είχε 12.9 πόντους και 2,2 ασίστ σε 18.4 λεπτά μέσο όρο και σε σύνολο 22 αγώνων.