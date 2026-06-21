Πάει για τη μεγάλη κίνηση με Ματ Μόργκαν ο Άρης Betsson

Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι ο Αμερικάνος γκαρντ της Βίρτους Μπολόνια παίρνει τον δρόμο για την Θεσσαλονίκη.

Ο Αρης Betsson έχει μεγάλες φιλοδοξίες πλέον και αυτό το δείχνει κάθε μέρα, που περνάει. Ηδη έχει κάνει σημαντικές κινήσεις με βασικότερη αυτή του Βασίλη Σπανούλη, αλλά βέβαια ο λόγος γίνεται και για το μεταγραφικό κομμάτι.

Δίνει μάλιστα τη συνέχεια με μία ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή καθώς πλησιάζει, όπως αναφέρουν και από την Ιταλία, στον Ματ Μόργκαν. Έναν σπουδαίο γκαρντ, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν φέτος με την Βίρτους. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που στην Ευρωλίγκα είχε 13.5 πόντους ανά ματς με 37% στο τρίποντο και 2.2 ασίστ.

Στην Βίρτους βρέθηκε την τελευταία διετία, ενώ πιο πριν ήταν στους Λόντον Λάιονς, στην ΛεΜαν, στην Κόνιασπορ και στο θυγατρικό πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Είναι 29 ετών, έχει ύψος 1.93 και είναι απόφοιτος του Κορνέλ. Όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα του εξωτερικού, τον Μόργκαν έχουν πλησιάσει ομάδες της Ευρωλίγκας, αλλά ο Αρης Betsson έχει κινηθεί εδώ και καιρό πολύ ουσιαστικά και είναι κοντά στο να τον κάνει δικό του.