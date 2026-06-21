Πρόεδρος γαλλικής λίγκας: «Η Μονακό ίσως πέσει κατηγορία - Αρνείται την πραγματικότητα ο Φεντορίτσεφ»

Ο πρόεδρος της γαλλικής λίγκας σε δηλώσεις του ανέφερε πως δεν αποκλείεται η Μονακό να πέσει κατηγορία.

Η Μονακό βρίσκεται στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, ωστόσο περνάει δύσκολες στιγμές. Το μέλλον της ομάδας είναι άγνωστο και ο πρόεδρος της λίγκας δεν απέκλεισε το γεγονός να πέσει κατηγορία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φίλιπ Οσέρ, μίλησε στην «L’Equipe» και μεταξύ αλλων αναφέρθηκε στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Τόνισε πως ο πρόεδρος της Μονακό, Αλεκσέι Φεντορίτσεφ, αρνείται να δει την πραγμαρτικότητα και το ότι πρέπει θα πρέπει να παραχωρήσει την ομάδα.

Ακόμη, υπογράμμισε πως μία μεγάλη επένδυση εκατομμυρίων από fund ίσως να μην είναι ρεαλιστική λύση και ανέφερε πως είναι πιθανός ο υποβιβασμός και η είσοδος νέων μετόχων.

Τέλος, τόνισε πως αυτή την λύση εξετάζει και το ίδιο το Πριγκιπάτο, με την Εθνική Χρηματοδοτική Εταιρία να γίνεται προσωρινά ο ιδιοκτήτης της ομάδας και ξεκαθάρισε πως μέχρι τις αρχές του Ιουλίου θα έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Σήμερα, ο Αλεξέι Φεντορίτσεφ δυσκολεύεται να αποδεχθεί την πραγματικότητα. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παραδώσει τα ηνία της ομάδας. Η Μονακό πιθανότατα θα χρειαστεί να περάσει από μια μεταβατική περίοδο πριν ξεκινήσει εκ νέου την ανοικοδόμησή της. Είναι ρεαλιστικό ένα μοντέλο με προϋπολογισμό 30 ή 40 εκατομμυρίων ευρώ; Δεν είμαι βέβαιος. Η επιστροφή στις χαμηλότερες κατηγορίες και η είσοδος νέων μετόχων φαίνεται πως αποτελούν τη λύση, πιθανότατα εκείνη που επιθυμεί και το ίδιο το Πριγκιπάτο, με την Εθνική Χρηματοδοτική Εταιρεία (SNF), έναν κρατικό φορέα, να αναλαμβάνει προσωρινά τον ρόλο του ιδιοκτήτη. Επιπλέον, η DNCCG δεν πρόκειται να επιτρέψει την επανεκκίνηση του συλλόγου χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστούν νέα στοιχεία και μέχρι τις αρχές Ιουλίου η υπόθεση θα έχει ξεκαθαρίσει».