«Προσπαθεί να κρατήσει τον Λάιλς η Ρεάλ, σκέφτεται το ΝΒΑ ο παίκτης - Μέχρι τον Ιούλιο η απόφασή του»

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να παλεύει για την παραμονή του Τρέι Λάιλς, την στιγμή που ο παίκτης έχει στο μυαλό του το ΝΒΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωράει σε μεγάλες αλλαγές αυτό το καλοκαίρι, τόσο στην διοίκηση όσο και στο ρόστερ. Ένας παίκτης που έχει αρκετά βλέμματα πάνω του είναι ο Τρέι Λάιλς.

Ο Καναδός έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων, όμως σύμφωνα με την «AS» η «Βασίλισσα» δεν έχει παρατήσει την υπόθεσή του. Η ισπανική ομάδα θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ της και αναμένεται να καταθέσει πρόταση για να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Την ίδια ώρα, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο παίκτης έχει θέσει ως προτεραιότητα την επιστροφή στο ΝΒΑ και αναμένεται να πάρει την τελική του απόφαση μέχρι τον Ιούλιο. Μέχρι τότε θα περιμένει να λάβει όλες τις προτάσεις και να δει ποιες ανταποκρίνονται στις οικονομικές απαιτήσεις του αλλά και στις αγωνιστικές του προσδοκίες.