Η Αναγέννηση Άρτας ενισχύεται με τον Νίκο Τζανάκη

Την απόκτηση του νεαρού τερματοφύλακα Νίκου Τζανάκη ανακοίνωσε η Αναγέννηση Άρτας, προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Ο Τζανάκης προέρχεται από την Κ19 του Λεβαδειακού, όπου την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε τον ρόλο του βασικού τερματοφύλακα, καταγράφοντας αξιόλογες εμφανίσεις. Οι επιδόσεις του, σε συνδυασμό με τη συνέπεια και την αγωνιστική του παρουσία, τον έχουν αναδείξει ως έναν από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες της ηλικιακής του κατηγορίας στη θέση του.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η Αναγέννηση Άρτας επιβεβαιώνει τη στρατηγική της να επενδύει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με φιλοδοξίες και δυνατότητες, ενισχύοντας το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν.

Η διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τμήμα καλωσόρισαν τον Νίκο Τζανάκη στην ομάδα, εκφράζοντας τις ευχές τους για μια υγιή και επιτυχημένη πορεία με τη φανέλα της Αναγέννησης Άρτας.