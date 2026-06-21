Ανατροπή στο φινάλε και στους «32» η Γερμανία

Η Γερμανία πήρε την πρόκρισή της στη φάση των «32» του Μουντιάλ, επικρατώντας με 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις.

Οι Ιβοριανοί προηγήθηκαν στο 30ό λεπτό με τον Κεσιέ, εκμεταλλευόμενοι αδράνεια της γερμανικής άμυνας. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό, ενώ είδε δύο γκολ να ακυρώνονται στο πρώτο ημίχρονο για επιθετικά φάουλ.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά τις αλλαγές του Γερμανού τεχνικού, με τον Ντενίζ Ουντάβ να αποδεικνύεται καθοριστικός. Ο επιθετικός ισοφάρισε στο 68’ και, ενώ όλα έδειχναν ότι το ματς οδηγείται στην ισοπαλία, πέτυχε δεύτερο γκολ στο 90+4’, χαρίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στα «Πάντσερ».

Η Γερμανία επέστρεψε στις νοκ άουτ φάσεις της διοργάνωσης, αφήνοντας πίσω τις απογοητευτικές πορείες των δύο προηγούμενων Παγκοσμίων Κυπέλλων.

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