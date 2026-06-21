Λουτράκι: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με ασθενοφόρο - Δύο τραυματίες

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο Λουτράκι, όταν επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη συμβολή των οδών Καραντάνη και Ευαγγελίστριας.

Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων.

Τραυματίας ο οδηγός του ασθενοφόρου

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ελαφρύτερα τραύματα υπέστη ο συνοδηγός του οχήματος.

Αντίθετα, οι επιβαίνοντες στο Ι.Χ. αυτοκίνητο δεν φέρεται να έχουν τραυματιστεί.

Λίγα λεπτά αργότερα, δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο προκειμένου να παραλάβει τους δύο τραυματίες διασώστες και να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την παροχή φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται στο πλαίσιο της προανάκρισης που έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Πηγή: newsbomb.gr