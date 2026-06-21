Ατλέτικο Μαδρίτης και Λεβερκούζεν σε διαπραγματεύσεις για τον Γκριμάλντο

Η υπόθεση του Αλεχάντρο Γκριμάλντο έχει μπει σε φάση έντονων διαπραγματεύσεων, με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν να είναι ανυποχώρητη σχετικά με τις οικονομικές της απαιτήσεις.

Ο γερμανικός σύλλογος φέρεται να ζητά έως και 30 εκατομμύρια ευρώ για τον Ισπανό αριστερό μπακ, παρότι το συμβόλαιό του έχει μόλις έναν χρόνο ακόμη ισχύ, γεγονός που συνήθως μειώνει την τιμή ενός παίκτη.

Από την άλλη πλευρά, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ήδη φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στη μετακίνηση και θέλει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή μέσα στο καλοκαίρι.

Παρά τη συμφωνία με τον παίκτη, οι δύο ομάδες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε deal, καθώς η Λεβερκούζεν επιμένει στην υψηλή τιμή της, καθυστερώντας την πρόοδο των συζητήσεων.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από το αν η Ατλέτικο αποφασίσει να ανεβάσει την προσφορά της ή αν η γερμανική ομάδα χαμηλώσει τις απαιτήσεις της όσο πλησιάζει το τέλος του συμβολαίου του Γκριμάλντο.