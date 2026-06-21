Η Εθνική Ανδρών σε διεθνές τουρνουά στη Γαλλία πριν το Παγκόσμιο

Η Γαλλική Ομοσπονδία Χάντμπολ απηύθυνε πρόσκληση προς την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος για τη συμμετοχή της Εθνικής Ανδρών στο διεθνές τουρνουά προετοιμασίας που θα πραγματοποιηθεί στη Λυών από τις 8 έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Γερμανία.

Μαζί με την Ελλάδα, στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος οι εθνικές ομάδες της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Τυνησίας.

Πρόκειται για μια σπουδαία και ιδιαιτέρως τιμητική πρόσκληση από μια εκ των κορυφαίων ομοσπονδιών χάντμπολ του κόσμου με την Εθνική ομάδα να έχει την ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις της απέναντι στην 3 φορές χρυσή ολυμπιονίκη, 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και 4 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Γαλλία.

Το πρόγραμμα του τουρνουά:

8 Ιανουαρίου 2027

Γαλλία – Ελλάδα

Τυνησία – Ουγγαρία

10 Ιανουαρίου 2027