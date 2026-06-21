Μεταγραφική κινητικότητα για τον Σάμερβιλ

Ο Κρισένσιο Σαμέρβιλ βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος, αφού αρκετές ομάδες εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει του καλοκαιριού.

Η Γουέστ Χαμ εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, στο πλαίσιο αλλαγών στο ρόστερ της. Από την άλλη πλευρά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη ενημερωθεί για το ποσό που απαιτείται και τον έχει συμπεριλάβει στη λίστα μεταγραφικών στόχων της.

Ακόμη, ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλες ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ, που παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Στο προσκήνιο βρίσκεται και η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία όμως φέρεται να εξετάζει τις επιλογές της ανάλογα με τις εξελίξεις σε άλλους επιθετικούς στόχους της.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και όλα δείχνουν πως οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για το μέλλον του ποδοσφαιριστή, είτε με παραμονή στην Αγγλία είτε με μετακίνηση σε άλλη κορυφαία ευρωπαϊκή ομάδα.