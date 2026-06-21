Τρίτο μετάλλιο από τη Ζερβού στο Νόβι Σαντ

Το τρίτο της προσωπικό μετάλλιο -και τέταρτο συνολικά για την ελληνική αποστολή- εξασφάλισε η Ειρήνη Ζερβού, στο Μεσογειακό Κύπελλο κολύμβησης (COMEN Cup), που διεξάγεται στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.

Η αθλήτρια του Αιγάλεω ΑΟ κατέλαβε την τρίτη θέση στα 100μ. ύπτιο με χρόνο 1:02.68, που συνιστά ατομικό ρεκόρ, και πρόσθεσε στο παλμαρέ της άλλη μία διάκριση, μετά το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε χθες (19/6), στα 200μ. ύπτιο και τα 100μ. ελεύθερο αντίστοιχα.

Για πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου έχασε τη θέση στο βάθρο των 200μ. πρόσθιο η Αννα-Μαρία Δασκαλάκη, η οποία πήρε την τέταρτη θέση με 2:34.08, ενώ τέταρτη κατετάγη και η ομάδα 4Χ100μ. μικτή ομαδική των κοριτσιών.

Τα πλασαρίσματα αυτά ανέβασαν την Ελλάδα στην 4η θέση της βαθμολογίας των κοριτσιών με 238 βαθμούς, ενώ στα αγόρια η χώρα μας παραμένει πέμπτη με 202β. και στο σύνολο έκτη με 440β.