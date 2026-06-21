Ιστορική ισοπαλία για το Κουρασάο με πρωταγωνιστή τον Ρουμ (vid)

Το Κουρασάο απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία (0-0) απέναντι στον Ισημερινό για τη δεύτερη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Μουντιάλ, κατακτώντας τον πρώτο βαθμό της ιστορίας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο τερματοφύλακας Ελόι Ρουμ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 15 αποκρούσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία της ομάδας του.

Ο Ισημερινός κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και σημάδεψε τρεις φορές τα δοκάρια, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα του χάριζε τη νίκη.

Παρά την έντονη πίεση των Νοτιοαμερικανών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, το Κουρασάο άντεξε και πανηγύρισε ένα ιστορικό αποτέλεσμα που διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση. Από την άλλη, ο Ισημερινός έχασε σημαντική ευκαιρία να αποκτήσει προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης.

Η ισοπαλία αυτή εξασφάλισε και με την βούλα στη Γερμανία την πρώτη θέση του ομίλου και την πρόκριση στη φάση των «32», ενώ όλα παραμένουν ανοιχτά για τις υπόλοιπες ομάδες.

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