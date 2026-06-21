Ξεκάθαρος ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα: «Δεν είναι προς πώληση ο Νουόρα»

Ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Ζέλικο Ντρέλιτς, ξεκαθάρισε πως ο Τζόρνταν Νουόρα δεν είναι προς πώληση, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει.

Ο Τζόρνταν Νουόρα έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να φέρεται να είναι έτοιμη να δώσει 1 εκατομμύριο δολάρια για να τον κάνει δικό της.

Παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει, ο Ερυθρός Αστέρας δεν είναι έτοιμος να παραχωρήσει έναν από τους κορυφαίους παίκτες του. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ομάδας, Ζέλικο Ντρέλιτς, προχώρησε σε μία ξεκάθαρη δήλωση και έβαλε… φρένο στους «μνηστήρες».

«Πολλοί άνθρωποι έχουν τηλεφωνήσει, αλλά ο Νουόρα δεν είναι προς πώληση» ανέφερε στο «Meridian Sport», δείχνοντας πως δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον 27χρονο.