Παραμένει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Άλβαρο Καρέρας

Ο Άλβαρο Καρέρας φαίνεται πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη νέα σεζόν, καθώς τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση παραχώρησής του το φετινό καλοκαίρι.

Παρότι είχαν κυκλοφορήσει σενάρια για πιθανή αποχώρησή του λόγω αυξημένου ανταγωνισμού στη θέση του αριστερού μπακ, πλέον το κλίμα έχει αλλάξει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Καρέρας υπολογίζεται κανονικά στο ρόστερ, κυρίως ως εναλλακτική επιλογή για το βασικό πλάνο της ομάδας.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να βλέπει θετικά την παραμονή του, θεωρώντας τον μια αξιόπιστη λύση βάθους στο ρόστερ, ειδικά σε μια σεζόν με πολλές υποχρεώσεις. Παράλληλα, η άφιξη του Μάρκ Κουκουρέγια έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην αριστερή πλευρά της άμυνας.

Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποχωρήσεις, με τον Φραν Γκαρθία να βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο, προκειμένου να διαμορφωθεί καλύτερα η ισορροπία στο ρόστερ.

Η τελική εικόνα της αριστερής πλευράς της Ρεάλ αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανάλογα με τις αποφάσεις της ομάδας στο μεταγραφικό παζάρι.