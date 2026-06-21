«Όχι» της Λειψίας στη Λίβερπουλ για Ντιομαντέ

Η Λίβερπουλ κινείται για την απόκτηση του Ντιομαντέ από τη Λειψία, με τους Γερμανούς να ρίχνουν άκυρο στους Reds.

Ο Γιαν Ντιομαντέ είναι το νέο μεγάλο αστέρι του αφρικάνικου ποδοσφαίρου και αποτελεί «μήλο της Εριδος» για τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς συλλόγους στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, με την ιδιοκτήτρια εταιρία της Λίβερπουλ να δίνει την έγκριση της για να προχωρήσει η διαδικασία για την αγορά του από τη Λειψία.

Ο 19χρονος διεθνής εξτρέμ από την Ακτή Ελεφαντοστού έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του και είναι στις μεταγραφικές λίστες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά προτιμά να συνεχίσει την καριέρα στην ομάδα των ονείρων του, τη Λίβερπουλ, ενώ και η Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικεί τα δικαιώματα του.

Το σχετικό ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας «Bild» αναφέρει πως η «Fenway Sports Group», η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων και ιδιοκτήτρια της αγγλικής ομάδας, άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του νεαρού άσου, αλλά η Λειψία απάντησε αρνητικά στην επίσημη πρόταση 100 εκατ. ευρώ που κατέθεσαν οι «κόκκινοι» και ζητά 120 εκατ. για να συναινέσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.