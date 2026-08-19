Ευρωπαϊκό γυναικών: Η αποστολή της εθνικής για το Μπρνο

Το πρωί της Τετάρτης (19/8, 09:40) αναχωρεί η αποστολή της εθνικής βόλεϊ γυναικών για το Μπρνο της Τσεχίας, όπου θα φιλοξενηθεί ο Β’ όμιλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2026.

Η ελληνική ομάδα θα «πετάξει» για τη Βιέννη και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στην πόλη της Τσεχίας, όπου το απόγευμα (17:15 τοπική ώρα) θα έχει και την πρώτη της γνωριμία με το "Brno Exhibition Centre", το γήπεδο όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Απόστολος Οικονόμου επέλεξε στην αποστολή τις εξής παίκτριες:

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Αρχηγός), Ευαγγελία Τάνη

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Αριστέα Τοντάι, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη

Ακραίες: Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Γεωργία Λούλα Αγγελοπούλου, Μαρία Κλέπκου.

Διαγώνιες: Μάρθα-Ευδοκία Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.

Λίμπερο: Μαρία-Κατερίνα Ξανθοπούλου, Γεωργία-Μαρία Αντωνακάκη.

Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης οι συνεργάτες του ομοσπονδιακού τεχνικού, Χάρης Σκουτελάκος και Θάνος Τερζής, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδης Χρηστακίδης, οι φυσιοθεραπευτές Ξενοφώντας Βλασσόπουλος και Θοδωρής Νιανιάκας, καθώς και ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος.

Το πρόγραμμα του Β΄ ομίλου (σε ώρες Ελλάδας):

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026

15.00 Αυστρία-Σερβία

18.00 Βουλγαρία-Ουκρανία

21.00 Τσεχία-Ελλάδα (ΕΡΤ1)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026

17.00 Ουκρανία-Ελλάδα (ΕΡΤ2)

20.00 Αυστρία-Τσεχία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026

17.00 Ελλάδα-Βουλγαρία (ΕΡΤ2)

20.00 Τσεχία-Σερβία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

17.00 Ουκρανία-Αυστρία

20.00 Σερβία-Βουλγαρία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026

17.00 Ελλάδα-Αυστρία (ΕΡΤ2)

20.00 Τσεχία-Ουκρανία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

17.00 Αυστρία-Βουλγαρία

20.00 Σερβία-Ελλάδα (ΕΡΤ2)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026

17.00 Ουκρανία-Σερβία

20.00 Τσεχία-Βουλγαρία

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού Ορωταθλήματος γυναικών 2026:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ (Τουρκία/Κωνσταντινούπολη): Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ (Τσεχία/Μπρνο): Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ελλάδα.

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ (Αζερμπαϊτζάν/Μπακού): Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία.

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ (Σουηδία/Γκέτεμποργκ): Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβακία, Κροατία