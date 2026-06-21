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Ο Ούντοβ φέρνει το παιχνίδι στα ίσια για τους Γερμανούς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ούντοβ στο 67' κατάφερε να ισοφαρίσει για την Γερμανία και να της δώσει την κατάλληλη ψυχολογία.
Ο Ούντοβ φέρνει το παιχνίδι στα ίσια για τους Γερμανούς (vid)