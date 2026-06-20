«Τελειώνει» του Πένια στον Παναθηναϊκό, έρχεται την Κυριακή ο παίκτης!

Ο Ινάκι Πένια έρχεται στην Ελλάδα την Κυριακή, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε αναζήτηση βασικού τερματοφύλακα και ο «εκλεκτός» της ομάδας είναι ο Ινάκι Πένια, 27χρονος γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα, που την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε.

Οι «πράσινοι» έχουν φτάσει πια σε προφορική συμφωνία με τους Καταλανούς και τον παίκτη, για ένα ποσό που προσεγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ, ενώ ο Πένια θα ταξιδέψει την Κυριακή (21/6) στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να βάλει υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο, που θα έχει διάρκεια για 3+1 χρόνια.

Έτσι, το «Τριφύλλι» ολοκληρώνει την τριπλέτα που θα έχει κάτω από τα δοκάρια, αφού έχει ήδη αποκτήσει τον Τσάβες (ως δεύτερο) και στο ρόστερ υπάρχει και ο Κωνσταντίνος Κότσαρης.

Το Who is Who

Ο Ινάκι Πένια γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου 1999 και από 5 ετών εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Αλικάντε, όπου έμεινε για μια 5ετία. Ακολούθησε το πέρασμά του από τα τμήματα υποδομών της Βιγιαρεάλ και το 2012, σε ηλικία 13 ετών, εντάχθηκε στην Λα Μάσια και συνδέθηκε απόλυτα με την Μπαρτσελόνα.

Ξεκίνησε από την Κ16, ακολούθως αγωνίστηκε στις Κ18 και Κ19, ενώ την σεζόν 2017-18 κατέκτησε και το Youth League, όντας βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα προωθήθηκε ουσιαστικά το 2022 και έκτοτε έχει καταγράψει 45 συμμετοχές, διατηρώντας 10 φορές ανέπαφη την εστία του και έχοντας 64 γκολ παθητικό.

Από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι το καλοκαίρι του ίδιου έτους έπαιξε ως δανεικός στην Γαλατασαράι, με απολογισμό 8 συμμετοχές, 11 γκολ παθητικό και 1 clean sheet, ενώ την σεζόν που ολοκληρώθηκε παραχωρήθηκε στην Έλτσε και είχε 16 συμμετοχές, με 28 γκολ παθητικό και 4 clean sheets.

Με την Ισπανία έχει αγωνιστεί σε όλα τα μικρά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21), δίχως να αγωνιστεί ποτέ με την πρώτη ομάδα.