Στη Βουλιαγμένη ο Σπάιτς

Την απόκτηση του Βλάνταν Σπάιτς ανακοίνωσε ο ΝΟ Βουλιαγμένης για την ομάδα πόλο ανδρών.

Ο διεθνής Μαυροβούνιος πολίστας διαθέτει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί στις Γιαντράν Χέρκεγκ Νόβι και Μαρσέιγ, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει συμμετάσχει σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020.

Η ανακοίνωση του ΝΟΒ:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον αθλητή Vladan Spaic.

Γεννημένος στις 18 Ιουνίου 1997, ο Vladan έχει πολυετή παρουσία σε κορυφαίο επίπεδο, καθώς έχει αγωνιστεί στις ομάδες της Jadran Herceg Novi και της CN Marseille, κατακτώντας πολυάριθμους τίτλους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με το εθνόσημο του Μαυροβούνιου, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2020 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο European Water Polo Championship. Παράλληλα, αναδείχθηκε δύο φορές νικητής του FINA World League, το 2018 και το 2021, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης.

Σε συλλογικό επίπεδο, με τη Jadran Herceg Novi κατέκτησε έξι πρωταθλήματα και επτά Κύπελλα Μαυροβουνίου. Ως αθλητής της CN Marseille, συνέβαλε στην κατάκτηση έξι πρωταθλημάτων και πέντε Κυπέλλων στη Γαλλία, ενώ φέτος, κατέκτησε με την ομάδα του το Euro Cup Ανδρών 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στο υψηλότερο επίπεδο της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης».

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά με την μεταγραφή του στον Ν.Ο.Β.: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που εντάσσομαι στην ομάδα της Βουλιαγμένης. Είναι μεγάλη τιμή να γίνομαι μέλος ενός τόσο σπουδαίου Ομίλου με πλούσια παράδοση. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να μοιραστούμε πολλές επιτυχίες».