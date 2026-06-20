Το Μουντιάλ έφτασε μέχρι το... διάστημα (vid)

Μέχρι το διάστημα έφτασε η χάρη του Μουντιάλ. Η NASA κοινοποίησε βίντεο από το διάστημα με ανθρώπους της εταιρείας να διασκεδάζουν με μπάλα από το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ένα βίντεο που όπως αναφέρει η NASA έγινε ώστε να εμπνεύσει την γενιά με αθλητισμό, εξερεύνηση και επιστήμη.
Δείτε παρακάτω το συγκεκριμένο βίντεο:
The official FIFA World Cup ball went to space!— NASA (@NASA) June 20, 2026
We're working to inspire the next generation by showing how space exploration inspires innovation in sports science — and everyday life. Learn more: https://t.co/CWbI8MFDtp pic.twitter.com/ebJtkpD5uM