Το Μουντιάλ έφτασε μέχρι το... διάστημα (vid)

Απίστευτο σκηνικό με ανθρώπους της NASA οι οποίοι βρίσκονται στο διάστημα να παίζουν με μπάλα του Μουντιάλ.

Μέχρι το διάστημα έφτασε η χάρη του Μουντιάλ. Η NASA κοινοποίησε βίντεο από το διάστημα με ανθρώπους της εταιρείας να διασκεδάζουν με μπάλα από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ένα βίντεο που όπως αναφέρει η NASA έγινε ώστε να εμπνεύσει την γενιά με αθλητισμό, εξερεύνηση και επιστήμη.

Δείτε παρακάτω το συγκεκριμένο βίντεο: