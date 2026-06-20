Έκανε το 2Χ2 η Εθνική Νέων Ανδρών κόντρα στην Τουρκία

Η Εθνική Νέων Ανδρών επικράτησε 78-75 στην παράταση και ζευγάρωσε τις νίκες της επί της Τουρκίας στο δεύτερο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Κωνσταντινούπολη.

Η Εθνική ομάδα προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στη Σλοβενία και στο πλαίσιο αυτό κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη φορά την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Μετά το 92-77 της Παρασκευής, σήμερα Σάββατο, η Ελλάδα κέρδισε ξανά με 78-75 στην παράταση, έχοντας πρώτους σκόρερ τους Πρέκα και Λέφα με 18 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η ελληνική ομάδα έδειξε να ξεφεύγει στο τέλος της τρίτης περιόδου, έφτασε στο +10, αλλά η απόσταση μειώθηκε με τους οικοδεσπότες να κάνουν ένα 11-0 για το 61-57. Η Τουρκία πήρε πολύτιμους πόντους από τις γραμμή της φιλανθρωπίας (28/48 βολές) έφτασε και στο +5 (64-59), αλλά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επέστρεψε. Μετά από τάιμ άουτ ο Νικολαϊδης συνεργάστηκε με τον Πατρίκη, ο οποίος ευστόχησε για το0 66-66 και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου μπήκε δυνατά, διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκειά της και έφτασε στη νίκη με 78-75.

Δεκάλεπτα: 15-12, 30-32, 41-51, 66-66 (κ.α.), 75-78

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 16 (3), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 4 (1), Ξανθόπουλος 4, Χαντζής 12 (3), Κακαρούχας, Ροζακέας 2, Γεώργας 2, Πρέκας 18 (1), Κομνιανίδης 1, Ασημακόπουλος 8, Πατρίκης 7 (1), Παγώνης 4