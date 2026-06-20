Ουίζαρντς: Έκανε opt-in ο Ράσελ για την επόμενη σεζόν έναντι 6 εκατ. δολαρίων

Ο Ντ' Άντζελο Ράσελ έκανε opt-in στο συμβόλαιό του με τους Ουίζαρντς και αναμένεται να λάβει 6 εκατ. δολάρια την ερχόμενη σεζόν.

Ο 30χρονος γκαρντ θα μπορούσε να βγει στη free agency του ΝΒΑ το φετινό καλοκαίρι, όμως αποφάσισε να παραμείνει στους «Μάγους», στους οποίους πήγε τον Φεβρουάριο με ανταλλαγή.

Το συμβόλαιο του Ράσελ προέβλεπε δική του option για τη σεζόν 2026-2027 έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία ο Αμερικανός ενεργοποίησε για να συνεχίσει στο ρόστερ των Ουίζαρντς. Ωστόσο, το μέλλον του στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ θεωρείται αβέβαιο και δεν αποκλείεται να γίνει εκ νέου ανταλλαγή.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο "DLo" μέτρησε μόλις 26 συμμετοχές στον «μαγικό κόσμο», όμως έδειξε πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι, μετρώντας 10,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4 ασίστ κατά μέσο όρο.