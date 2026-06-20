Το «αντίο» Φενέρ, συμπαικτών και αντιπάλων στον Ντε Κολό: «Σε ευχαριστούμε για όλα θρύλε»

Ο Νάντο Ντε Κολό ολοκλήρωσε την αγωνιστική του καριέρα, κατακτώντας το πρωτάθλημα Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία είπε το δικό της «αντίο» στον 38χρονο Γάλλο γκαρντ.

Ο Ντε Κολό έπαιξε για 3,5 χρόνια στη Φενέρ, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Τουρκίας, γράφοντας τη δική του ιστορία στην ομάδα.

Οι συμπαίκτες του, αντίπαλοι και προπονητές μοιράστηκαν λίγα λόγια, ενώ η Φενέρ έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα στον Ντε Κολό γράφοντας τα εξής: «Σε ευχαριστούμε για όλα, Θρύλε!

Ο Νάντο Ντε Κολό, ο οποίος εδραίωσε τη θέση του ανάμεσα στους θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ με τις επιτυχίες που διαμόρφωσε στην επαγγελματική του καριέρα στο μπάσκετ, που ξεκίνησε το 2006, και ο οποίος κατέχει επίσης μια ξεχωριστή θέση στην Κίτρινη Κληρονομιά μας με τη φανέλα που φόρεσε τις σεζόν 2019-22 και 2025-26, ολοκλήρωσε την καριέρα του με το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε χθες το βράδυ.

Ευχαριστούμε τον Νάντο για την προσφορά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ και ευχόμαστε στην οικογένεια Ντε Κολό, η οποία θα είναι πάντα μέρος της οικογένειάς μας, επιτυχία, υγεία και ευτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους».