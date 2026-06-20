Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά στην Εύβοια: «Τη σταματήσαμε, θα μείνουμε στο πεδίο όλο το βράδυ»

Σκληρή μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στην Κάρυστο Ευβοίας, με την εικόνα είναι καλύτερη,

«Ο μεγάλος στόχος να σταματήσουμε τη φωτιά με τόσο δυνατούς ανέμους επιτεύχθηκε. Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική και τους εθελοντές. Θα μείνουμε στο πεδίο όλο το βράδυ», τόνισε στο ethnos.gr ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος.

«Και πέρσι σε κοντινή περιοχή είχε ξεσπάσει φωτιά. Ευτυχώς πιάστηκε η φωτιά. Οριοθετήθηκε και τη σβήνουν. Ήρθαν πολλά εναέρια μέσα» επισήμανε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος κοινότητας Μεσοχωρίων Μαρία Ρούπα μιλώντας στο ethnos.gr, τονίζοντας ότι σώθηκε το δάσος της περιοχής που είναι ανέπαφο εδώ και χρόνια.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, επιχειρούν πλέον 100 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 29 οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονιστικό και 8 αεροσκάφη. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, μηχανήματα έργου και εθελοντές.

Αυτή την στιγμή στο Αλιβέρι πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους, οι ριπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κηλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκόλευαν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ήδη έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και το δεύτερο στις 17.58, για απομάκρυνση των πολιτών από τις δύο συγκεκριμένες περιοχές προς Στύρα Ευβοίας.

Πηγή: ethnos.gr