Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύονται οι δυνάμεις - Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί

Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατασβέση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/6) κοντά στην Κάρυστο στην Εύβοια, με τις συνθήκες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Νωρίτερα, νέο μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπταίοι που τους καλεί να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να κατευθυνθούν προς τα Στύρα.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά καίει σε δασικό χώρο μεταξύ Αλμυροποτάμου και Μεσοχωρίων στο Δήμο Καρύστου.

Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και το δεύτερο στις 17.58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα Ευβοίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αυτή την στιγμή στο Αλιβέρι πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους, οι ριπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κηλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς.

Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων.

Παρ' όλα αυτά, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Πηγή: cnn.gr