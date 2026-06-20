To «αντίο» του Ολυμπιακού στον Φαλ: «Ευγνώμονες για όλες τις στιγμές» (vids)

Ένας «κύκλος» έκλεισε στον Ολυμπιακό, καθώς ο Μουσταφά Φαλ αποτελεί παρελθόν από τους «ερυθρολεύκους» μετά από 5 χρόνια. Ο Γάλλος σέντερ αποχωρεί από τον σύλλογο με τέσσερα Πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, τέσσερα Super Cup και με τη φετινή Euroleague.
Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media για να αποχαιρετήσει τον 34χρονο.
«Δεν υπάρχουν αποχαιρετισμοί στον δρόμο μας Φαλ. Είμαστε ευγνώμονες για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Νιώθουμε ευλογημένοι που είδαμε, ξανά και ξανά, το χαμόγελο που πάντα προσπαθείς να κρύψεις. Σου ευχόμαστε την απόλυτη τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου!» έγραψε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ στο post.
Δείτε την ανάρτηση:
There are no goodbyes on our path @moustaphafall15 .— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 20, 2026
We are grateful for all the moments we shared together. 🙏🏽
We feel blessed to have witnessed, time and time again, the smile you always try to hide. ☺️
Wishing you the very best of luck in your next chapter! ❤️… pic.twitter.com/7p939OSvVU
📽️ A journey full of unforgettable @EuroLeague moments.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 20, 2026
Thank you for everything, @moustaphafall15 . ❤️🤍#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/RdttJpxMu4