To «αντίο» του Ολυμπιακού στον Φαλ: «Ευγνώμονες για όλες τις στιγμές» (vids)

Ο Μουσταφά Φαλ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν στα social media ένα συγκινητικό βίντεο για να τον αποχαιρετήσουν και στη συνέχεια πόσταραν ακόμα ένα με μερικές από τις καλύτερές του στιγμές.

Ένας «κύκλος» έκλεισε στον Ολυμπιακό, καθώς ο Μουσταφά Φαλ αποτελεί παρελθόν από τους «ερυθρολεύκους» μετά από 5 χρόνια. Ο Γάλλος σέντερ αποχωρεί από τον σύλλογο με τέσσερα Πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, τέσσερα Super Cup και με τη φετινή Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media για να αποχαιρετήσει τον 34χρονο.

«Δεν υπάρχουν αποχαιρετισμοί στον δρόμο μας Φαλ. Είμαστε ευγνώμονες για όλες τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Νιώθουμε ευλογημένοι που είδαμε, ξανά και ξανά, το χαμόγελο που πάντα προσπαθείς να κρύψεις. Σου ευχόμαστε την απόλυτη τύχη στο επόμενο κεφάλαιό σου!» έγραψε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ στο post.

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