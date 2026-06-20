Ελληνικό 2-3 στα 800 μ. γυναικών στο Βαλκανικό, χάλκινο και για τη Ράπτη στα 400 μ.

Τρία μετάλλια πρόσθεσε η Ελλάδα στα δρομικά αγωνίσματα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με τις Γεωργία Δεσπολλάρη και Εμμανουέλα Πλάκα να ανεβαίνουν μαζί στο βάθρο των 800 μ. γυναικών και την Αναστασία Ράπτη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μ.

Η Δεσπολλάρη και η Πλάκα πρωταγωνίστησαν στον τελικό των 800 μ., δίνοντας μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα της κούρσας. Η πρώτη τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 2:02.14 και η δεύτερη ακολούθησε στην τρίτη με 2:02.16, χαρίζοντας στην Ελλάδα ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα. Το χρυσό κατέκτησε η Κροάτισσα Νίνα Βούκοβιτς με χρόνο 2:01.76.

Νωρίτερα, η Αναστασία Ράπτη είχε εξασφαλίσει το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στα δρομικά αγωνίσματα της διοργάνωσης, κατακτώντας την τρίτη θέση στα 400 μ. γυναικών. Η 24χρονη αθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, τερματίζοντας σε 52.82 και βελτιώνοντας κατά περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο το ατομικό της ρεκόρ, που ήταν 53.83. Με την επίδοση αυτή ανέβηκε παράλληλα στη 10η θέση της λίστας όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Στο ίδιο αγώνισμα, η Κατερίνα Γρηγοριάδου βρέθηκε μία ανάσα από το ατομικό της ρεκόρ, ολοκληρώνοντας την κούρσα σε 54.38. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρουμάνα Αντρέα Εσάνου Μίκλος με χρόνο 52.26.

Στα 400 μ. με εμπόδια ανδρών, ο Δημήτρης Λεβαντίνος κατέλαβε την τέταρτη θέση με νέο φετινό ρεκόρ 50.63, ενώ ο Πέτρος Παπαγιάννης ήταν έβδομος με 51.17, επίδοση που αποτελεί επίσης νέο φετινό ρεκόρ. Νικητής του αγωνίσματος ήταν ο Τούρκος Ισμαΐλ Νεζίρ με 48.33, επίδοση που συνιστά νέο ρεκόρ διοργάνωσης.

Τέταρτη θέση κατέλαβε και η Δήμητρα Γναφάκη στα 400 μ. με εμπόδια γυναικών, τερματίζοντας σε 57.91. Την πρώτη θέση πήρε η Αυστριακή Λένα Πρέσλερ με 55.36.

Στα 400 μ. ανδρών, ο Γιάννης Σιμόνι βελτίωσε τη φετινή του επίδοση με 47.07 και κατετάγη 10ος, ενώ ο Βαγγέλης Καΐκης ήταν 13ος με 47.70. Νικητής αναδείχθηκε ο Τούρκος Κουμπιλαΐ Έντσου με 45.42.