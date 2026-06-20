Λουτράκι: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με ασθενοφόρο – Τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 20.06.2026 στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Καραντάνη και Ευαγγελίστριας στο Λουτράκι, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι τραυματίστηκε ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ελαφρύτερα τραύματα υπέστη και ο συνοδηγός του. Αντίθετα, από το επιβατικό όχημα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αναφέρει το korinthostv.gr.

Στο σημείο επικράτησε κινητοποίηση, καθώς κλήθηκε δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τους δύο τραυματισμένους διασώστες. Οι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την παροχή φροντίδας.

Οι εικόνες από το σημείο μαρτυρούν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

Πηγή: newsit.gr, korinthostv