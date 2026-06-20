Επαφές του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο

Ο Παντελής Χατζηδιάκος έχει επιστρέψει εκ νέου στο προσκήνιο του ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να έχουν κάνει τις πρώτες επαφές…

Ο Δικέφαλος κινείται ενεργά για την απόκτηση δύο στόπερ, μετά την αποχώρηση του Τόμας Κεντζιόρα, με το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου να βρίσκεται πάνω στο τραπέζι του ΠΑΟΚ.

Οι δύο πλευρές έχουν κάνει τις πρώτες επαφές, με τον Χατζηδιάκο να φαντάζει ως μία επιλογή που δεδομένα θα καλύψει ανάγκες στο κέντρο της άμυνας αλλά σαφώς ενισχύει και το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ.

Ο Παντελής Χατζηδιάκος είχε απασχολήσει τους Θεσσαλονικείς και το καλοκαίρι του 2024, όταν και κατέληξε στην Κοπεγχάγη, πρώτα ως δανεικός και έπειτα ως μεταγραφή από την Καλιάρι, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Με την ομάδα της Δανίας, τη φετινή σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις, μέτρησε 45 συμμετοχές, τις 37 ως βασικός, ενώ βρίσκεται σταθερά και στις κλήσεις της Εθνικής.

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο ΠΑΟΚ κινείται για τουλάχιστον δύο στόπερ, την ώρα που η υπόθεση του Άριτζ Ελουστόντο φαντάζει αρκετά προχωρημένη, με τις επόμενες μέρες να είναι καθοριστικές.