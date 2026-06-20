Αντσελότι: «Ο Νειμάρ θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με τη Σκωτία»

Η μεγάλη στιγμή έφτασε και ο Νειμάρ είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του με τη Σκωτία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με τον Αντσελότι.

Η Βραζιλία πήρε μια άνετη νίκη με 3-0 απέναντι στην Αϊτή με τον Κάρλο Αντσελότι να κάνει δηλώσεις που φέρνουν αισιοδοξία στο στρατόπεδο των Βραζιλιάνων, λέγοντας πως ο Νειμάρ είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο ντεμπούτο του στο Μουντιάλ κόντρα στη Σκωτία.

Ο Ιταλός πολύπειρος προπονητής δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο αγώνας με τη Σκωτία θέλει καλή προετοιμασία διότι είναι ομάδα που δημιουργεί προβλήματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Ο Νεϊμάρ θα προπονηθεί αύριο ατομικά και την Δευτέρα θα προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα εναντίον της Σκωτίας», ανέφερε χαρακτηριστικά

«Θέλουμε να παίξουμε καλά και να βελτιωθούμε. Και αναλύουμε τον αγώνα. Εάν μπορέσουμε να φτάσουμε στην πρώτη θέση του ομίλου, αυτό θα ήταν σημαντικό για το μέλλον. Θέλουμε λοιπόν να προετοιμαστούμε καλά για αυτόν τον αγώνα. Η Σκωτία έχει τα χαρακτηριστικά της. Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Δημιούργησε προβλήματα στο Μαρόκο σήμερα. Έτσι πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγώνα και να είμαστε ήρεμοι και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βελτιωθούμε», δήλωσε ο προπονητής της εθνικής Βραζιλίας.

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