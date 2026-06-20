«Η Φενέρμπαχτσε... έκλεψε τον Μπίνγκχαμ μέσα από τα χέρια της Μακάμπι Τελ Αβίβ»

Η Φενέρμπαχτσε παρουσιάζεται έτοιμη να ενισχυθεί στη θέση «5», κάνοντας δικό της τον Μάρκους Μπίνγκχαμ, που «φλέρταρε» για καιρό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ενίσχυση στη ρακέτα για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Ισραήλ.

Ο Μπίνγκχαμ, που πραγματοποίησε τρομερή σεζόν με την Ούνικς Καζάν στην VTB League (15,8 πόντοι και 7,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο), ήταν «μια ανάσα» από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την οποία τα είχε βρει για ένα συμβόλαιο 2+1 ετών.

Όμως, η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ανάγκασε την οικογένειά του να θέσει... βέτο στην επιστροφή του στο Ισραήλ, στη χώρα που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τις φανέλες των Χάποελ Χάιφα, Χάποελ Χολόν και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η «Φενέρ» ενημερώθηκε για τις εξελίξεις και μπήκε... σφήνα, με τα σχετικά δημοσιεύματα να αναφέρουν πως απέσπασε το οριστικό «ναι» του παίκτη.