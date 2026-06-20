Πανόραμα Μουντιάλ: Tσέκαραν το εισιτήριο οι ΗΠΑ, πρόωρος αποκλεισμός για Τουρκία και Αϊτή! (βαθμολογίες-vids)

Το πανόραμα του Μουντιάλ με γκολ και βαθμολογίες από τις ομάδες που αγωνίστηκαν πριν από λίγες ώρες.

Η δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 έφερε τις πρώτες οριστικές εξελίξεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνονται η δεύτερη ομάδα που εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στη φάση των νοκ άουτ. Αντίθετα, Τουρκία και Αϊτή αποχαιρέτησαν πρόωρα τη διοργάνωση, ενώ Βραζιλία, Μαρόκο και Παραγουάη διατήρησαν ζωντανές τις πιθανότητές τους για πρόκριση με σημαντικά τρίποντα.

Οι Αμερικανοί ακολούθησαν το Μεξικό στη φάση των «32», καθώς επικράτησαν με 2-0 της Αυστραλίας και έφτασαν τους έξι βαθμούς στον όμιλό τους. Το σκορ άνοιξε έπειτα από αυτογκόλ του Κάμερον Μπέργκες, έπειτα από πίεση του Φολαρίν Μπαλογκούν, ενώ ο Άλεξ Φρίμαν «κλείδωσε» τη νίκη ολοκληρώνοντας ιδανικά μία φάση που ξεκίνησε από προσπάθεια του Σέρτζινιο Ντεστ. Η Αυστραλία παρέμεινε στο παιχνίδι της πρόκρισης, αλλά θα χρειαστεί θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Παραγουάη την τελευταία αγωνιστική.

Στον τρίτο όμιλο, το Μαρόκο λύγισε τη Σκωτία με 1-0 χάρη σε ένα εξαιρετικό γκολ του Ισμαέλ Σαϊμπάρι. Οι Μαροκινοί είχαν τις ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμά τους, ωστόσο ο Άνγκους Γκαν κράτησε τους Σκωτσέζους «ζωντανούς». Παρά την προσπάθεια της Σκωτίας στα τελευταία λεπτά, η άμυνα του Μαρόκου και ο Γιασίν Μπόνο δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά.

Η Βραζιλία, από την άλλη πλευρά, αντέδρασε εντυπωσιακά μετά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα και επικράτησε με άνεση της Αϊτής. Ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν εκ των πρωταγωνιστών με γκολ και ασίστ, ενώ ο Ματέους Κούνια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που πήρε στο αρχικό σχήμα και βρήκε δύο φορές δίχτυα.

Το μοναδικό αγκάθι για τη «Σελεσάο» ήταν ο τραυματισμός του Ραφίνια. Η Αϊτή προσπάθησε να αντιδράσει μετά την ανάπαυλα και έδειξε βελτιωμένη εικόνα, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας, η Παραγουάη πήρε ένα πολύτιμο 1-0 απέναντι στην Τουρκία και παρέμεινε γερά στο κόλπο της πρόκρισης. Οι Νοτιοαμερικανοί πέτυχαν το πιο γρήγορο γκολ της διοργάνωσης και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν με επιτυχία το προβάδισμά τους, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου λόγω της αποβολής του Μιγκέλ Αλμιρόν.

Group C

Βραζιλία 4 (4-1) Μαρόκο 4 (2-1) Σκωτία 3 (1-1) Αϊτή 0 (0-4)

Group D

ΗΠΑ 6 (6-1) Αυστραλία 3 (2-2) Παραγουάη 3 (2-4) Τουρκία 0 (0-3)

Η Τουρκία κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και δημιούργησε πληθώρα ευκαιριών, ξεπερνώντας τις 30 τελικές προσπάθειες, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Ορλάντο Γκιλ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια και αποτέλεσε τον βασικό λόγο που η Παραγουάη κράτησε το μηδέν και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης.

Μετά τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής, οι ΗΠΑ και το Μεξικό έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ άουτ, ενώ Αϊτή και Τουρκία δεν έχουν πλέον μαθηματικές ελπίδες συνέχειας στη διοργάνωση.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στα νοκ άουτ:

Μεξικό ΗΠΑ

Οι ομάδες που έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια:

Αϊτή Τουρκία

Αναλυτικά το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα:

20:00 Ολλανδία – Σουηδία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Ολλανδία – Σουηδία / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ 01:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ 03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο / ΕΡΤ 1

Εκουαδόρ – Κουρασάο / ΕΡΤ 1 07:00 Τυνησία – Ιαπωνία / ΕΡΤ 1

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€