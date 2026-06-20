Με πίεση οι «οράνιε» απέναντι στη Σουηδία, «ξεγελάει» η 7άρα της Γερμανίας στην πρεμιέρα ενόψει της κόντρας με την Ακτή Ελεφαντοστού

Ολλανδία και Σουηδία κοντράρονται στο NRG Stadium του Χιούστον (20/6, 20:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Group F για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Οι «οράνιε» τα βρήκαν σκούρα στην πρεμιέρα του ομίλου, απέναντι στην Ιαπωνία. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν δύο φορές με τους Φαν Ντάικ (51') και Σάμερβιλ (64'), ισάριθμες δέχθηκαν την ισοφάριση από τους Νακαμούρα (57') και Κάμαντα (89') για το τελικό 2-2. Αποτέλεσμα δίκαιο σε γενικές, έστω κι αν η Ολλανδία ήταν ελαφρώς καλύτερη στα σημεία. Η αριστερή πλευρά της ήταν αυτή που υστέρησε κυρίως, με τους Ρέιντερς και Χάκπο να μην προσφέρουν τις απαραίτητες καλύψεις στον Φαντ ντε Φεν.

Στον αντίποδα, η Σουηδία ήταν καταιγιστική στην πρεμιέρα της με αντίπαλο την Τυνησία όπως μαρτυρά το τελικό υπέρ της 5-1. Αγιάρι (2), Γιόκερες, Ίσακ και Σβάντμπεργκ ήταν οι σκόρερ, με τους Σκανδιναβούς να επιδεικνύουν εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα και πολυφωνία στην εκτέλεση. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως τα τέρματα της Σουηδίας ήρθαν με 49& κατοχή μπάλας, επτά τελικές on target και μόλις 1.34 xG. Φτάνει με ψυχολογία στην αναμέτρηση με την Ολλανδία και θα ψάξει το αποτέλεσμα που θα τη στείλει με το ενάμιση πόδι στον επόμενο γύρο.

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Μεγάλο παιχνίδι, με την πίεση να είναι στην πλευρά του φαβορί. Η Ολλανδία θέλει το τρίποντο για να αυξήσει τις πιθανότητες της για απευθείας πρόκριση και να μην μπλέξει με τα σενάρια των καλύτερων τρίτων. Η Σουηδία δεν έχει λόγο να ρισκάρει στο ματς, καθώς σε μεγάλο βαθμό μπορεί να κάνει τη δουλειά και με ισοπαλία. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Ολλανδία Over 5,5 κόρνερ & Ντάμφρις ή Χάκπο ασίστ σε απόδοση 6.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στο BMO Field του Τορόντο διεξάγεται το βράδυ του Σαββάτου (20/6, 23:00) η αναμέτρηση Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού, για την 2η αγωνιστική του Group E στο Μουντιάλ 2026.

Σαρωτική η «νασιονάλμανσάφτ» στην πρεμιέρα, δεν... λυπήθηκε το Κουρασάο και επικράτησε με το εκκωφαντικό 7-1! Είχε έξι διαφορετικούς σκόρερ, καθώς δύο τέρματα σκόραρε ο Χάβερτς και από ένα οι Σλότερμπεκ, Μουσιάλα, Ενμέτσα, Μπράουν και Ούνταβ. Παιχνίδι που δεν αντέχει σε κριτική και τη Γερμανία να έχει 12 τελικές στον στόχο και 4.22 xG. Η ποιότητα στη δημιουργία ευκαιριών και προφανώς στην εκτέλεση, έφεραν την άνετη νίκη για την ομάδα του Νάγκελσμαν, που κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού ψάχνει το τρίποντο που θα την φέρει επί της ουσίας στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Στο 16.00 απόδοση να κατακτήσουν το τρόπαιο οι Γερμανοί

Με δραματικό τρόπο και μετά από ένα πολύ σκληρό και ισορροπημένο παιχνίδι, η Ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε 1-0 του Εκουαδόρ στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον όμιλο. Ο Ντιαλό στο 90' πέτυχε το γκολ της νίκης, σε ένα ματς όπου η μπίλια μπορούσε να κάτσει οπουδήποτε. Με κέφι μεσοεπιθετικά αλλά και κενά στην άμυνα, η Ακτή Ελεφαντοστού πήρε το πολύτιμο τρίποντο και έχει το πάνω χέρι για τη συνέχεια, ειδικά από τη στιμή που αντιμετωπίζει το Κουρασάο στο φινάλε των αγωνιστικών της υποχρεώσεων στον όμιλο.

Προφανώς και η Γερμανία έχει τον πρώτο λόγο, αλλά το δείγμα της πρεμιέρας της δεν είναι ενδεικτικό, καθώς αντιμετώπισε έναν αδύναμο αντίπαλο. Η Ακτή Ελεφαντοστού μπορεί να της δημιουργήσει προβλήματα με το physical game και την ταχύτητα της. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μουσιάλα 3+ κερδισμένα φάουλ & Over 3,5 κάρτες σε απόδοση 5.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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