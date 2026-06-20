Σίρα: «Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Ντε Φράι»

Ο Στέφαν Ντε Φράι είναι κοντά στο να απαντήσει θετικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού, όπως γράφουν στην Ιταλία.

Μια ανάσα από το να φορέσει τα πράσινα είναι ο Στέφαν Ντε Φράι, σύμφωνα με τους Ιταλούς δημοσιογράφους. Ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ και η πρόταση του Παναθηναϊκού φαίνεται να ικανοποιεί τα θέλω του.

Μετά τον Αλφρέντο Πεντούλα και ο Νικολό Σίρα αναφέρει σε ανάρτησή του πως ο Ντε Φράι πλησιάζει στο Τριφύλλι. Μάλιστα, σημειώνει πως είναι έτοιμο διετές συμβόλαιο, με αποδοχές που φτάνουν τα 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Όλα δείχνουν πως απομένουν λεπτομέρειες για να κλείσει τον ντιλ, με τον Παναθηναϊκό να προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στην άμυνά του.

