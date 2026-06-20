Στο εξώφυλλο της καταλανικής Sport: «Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Πένια»

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ινάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος τερματοφύλακας αναμένεται να αποτελέσει τη βασική λύση για τον άσο των «πρασίνων», με τις επαφές να είναι προχωρημένες, κάτι που καταγράφεται και στον Τύπο της Καταλονίας.
Ο Ισπανός κίπερ δεν υπολογίζεται από την Μπαρτσελόνα και φαίνεται πως είναι θετικός να έρθει στην Ελλάδα.
Η ισπανική εφημερίδα «Sport» έχει «χτύπημα» στο εξώφυλλό της σήμερα, όπου σημειώνει: «Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Πένια».
Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται άμεσα, μιας και ο Παναθηναϊκός αναχωρεί τη Δευτέρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία.
🗞️𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓— Diario SPORT (@sport) June 19, 2026
🔵🔴Jorge Salinas, defensa del Racing de Santander, firmará por el Barça antes del 30 de junio
🇪🇸 Luis de la Fuente prepara cambios
🏀Iñaki Peña muy cerca de irse al Panathinaikos
🔜Florentino busca un fichaje de impacto mundial…