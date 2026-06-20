Στο εξώφυλλο της καταλανικής Sport: «Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Πένια»

Ο Ινάκι Πένια ετοιμάζεται να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, όπως καταγράφει και ο Τύπος στη Βαρκελώνη.

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ινάκι Πένια από την Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος τερματοφύλακας αναμένεται να αποτελέσει τη βασική λύση για τον άσο των «πρασίνων», με τις επαφές να είναι προχωρημένες, κάτι που καταγράφεται και στον Τύπο της Καταλονίας.

Ο Ισπανός κίπερ δεν υπολογίζεται από την Μπαρτσελόνα και φαίνεται πως είναι θετικός να έρθει στην Ελλάδα.

Η ισπανική εφημερίδα «Sport» έχει «χτύπημα» στο εξώφυλλό της σήμερα, όπου σημειώνει: «Πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο Πένια».

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται άμεσα, μιας και ο Παναθηναϊκός αναχωρεί τη Δευτέρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία.